La comunità di Capodrise, in provincia di Caserta, è colpita da una tragedia con la prematura scomparsa di Gaetano Costantino. Gaetano è deceduto a causa di un arresto cardiaco all’ospedale Cardarelli di Napoli, dove era ricoverato solo da un giorno. Il suo percorso è segnato da un difficile calvario, con l’aggravarsi della sua condizione a causa di una febbre alta che non accennava a diminuire. I genitori, Cecilia e Domenico, sono devastati dalla perdita del loro figlio, un dolore che si aggiunge alla già grande sofferenza per la perdita del fratello maggiore Alessandro nel 2011, vittima di un tragico incidente stradale in moto.

L’intera comunità di Capodrise ha espresso il proprio cordoglio e solidarietà alla famiglia Costantino in questo momento di profondo dolore. La notizia della sua morte ha colpito tutti in modo improvviso e difficile da accettare. I messaggi di sostegno e affetto per Gaetano e la sua famiglia hanno invaso i social media, con parole di conforto e ricordi affettuosi che testimoniano l’impatto che Gaetano ha avuto sulle persone che lo conoscevano.