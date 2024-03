Nel cuore del rione Moscarella di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, si è svolta un’operazione mirata dei Carabinieri che ha portato alla luce un oscuro arsenale clandestino e una quantità di droga destinata al mercato illegale locale. L’intervento delle forze dell’ordine è condotto con la massima riservatezza, ma i risultati non sono passati inosservati. Il blitz, coordinato dalla compagnia di Castellammare di Stabia, ha visto impegnati gli agenti in una scrupolosa ricerca di armi e stupefacenti all’interno delle palazzine popolari del quartiere. Durante la perquisizione, l’attenzione si è focalizzata su un pozzetto situato nel lotto 5 del rione. È stato proprio lì che i Carabinieri hanno fatto una scoperta sconcertante: un vero e proprio arsenale clandestino nascosto alla vista, contenente tre pistole e una quantità significativa di munizioni.

Ma le sorprese non sono finite qui. Accanto alle armi, sono state rinvenute anche sostanze stupefacenti, tra cui dosi di marijuana e hashish, pronte per essere vendute sul mercato illegale. Il sequestro ha incluso 14 proiettili di calibro 38 special, 48 dosi di marijuana e 10 di hashish, oltre a un bilancino di precisione utilizzato per il confezionamento delle droghe.

La scoperta di questo arsenale e la quantità di droga sequestrata sollevano interrogativi sulla sicurezza del quartiere e sulla possibile implicazione di queste armi in reati precedenti o fatti di sangue. Le autorità hanno annunciato che le armi sequestrate saranno sottoposte ad accertamenti balistici e dattiloscopici per identificarne eventuali legami con crimini passati.