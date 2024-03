“Interventi di compatibilizzazione urbana della linea ferroviaria nel comune di Pompei”: è giudicata ‘positiva’ la conferenza di servizi decisoria convocata dall’Ente Autonomo Volturno. A renderlo noto è la stessa Eav, che in una nota fa sapere che si è svolta presso la sala consiliare del Comune di Pompei nella giornata di ieri, lunedì 25 marzo, durante la quale è “approvato il progetto esecutivo”. In particolare, sono stati oggetto di analisi il restyling di piazza Bartolo Longo, l’illuminazione e la ristrutturazione dell’impianto ascensore del campanile e la riqualificazione dell’assetto viario a ridosso della linea ferroviaria di Eav, compresi i sottopassi.

Il progetto definitivo – ricorda l’azienda di trasporti – era già approvato nella conferenza dei servizi del 2019 e alcuni importanti interventi sono già in corso di realizzazione”. Poi, nel mese di marzo dello scorso anno, nell’ambito dello sviluppo della progettazione esecutiva, sono valutate delle integrazioni alle opere ancora da realizzare. “Pertanto, lo scorso anno – spiegano ancora da Eav – era istituito un tavolo tecnico per la condivisione di modifiche alle opere in progettazione che sono ritenute, dai soggetti istituzionali direttamente coinvolti (parco archeologico di Pompei, pontificio santuario della beata Vergine del Santo Rosario e Comune di Pompei) pienamente rispondenti alle nuove esigenze territoriali nonché di pubblica utilità.

A chiusura del tavolo tecnico era dato mandato all’Eav di avviare l’iter procedurale di variante, propedeutico alla convocazione della conferenza di servizi decisoria cui sono invitati ad esprimere il proprio parere, oltre alle istituzioni del tavolo tecnico, anche Regione Campania, direzione generale della mobilità, Città Metropolitana di Napoli, Sovrintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Napoli e unità Grande Progetto Pompei”.