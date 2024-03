A Baiano, in provincia di Avellino, un episodio criminale ha scosso la comunità locale. Due individui, un uomo di 47 anni e un altro di 27, sono finiti arrestati dalla Polizia per il loro presunto coinvolgimento in una rapina presso un’agenzia di scommesse della zona. L’operazione di arresto è coordinata dalle Squadre Mobili di Napoli e Avellino, che sono riuscite a individuare i due sospetti in momenti diversi e in luoghi distinti. Uno dei presunti rapinatori è fermato a bordo di un’auto lungo l’autostrada A16, precisamente allo svincolo di Nola, mentre l’altro è intercettato mentre si trovava su uno scooter lungo la statale 162, allo svincolo di Casoria, entrambi nella provincia di Napoli.

L’arresto del secondo individuo è particolarmente significativo, poiché lo hanno trovato in possesso di una replica di una pistola, caricata con 4 munizioni a salve, e una somma consistente di denaro. La somma, pari a 5.510 euro, era nascosta sotto la sella dello scooter. Questa scoperta ha fornito ulteriori elementi incriminanti nei confronti dei due arrestati.

La Polizia ha potuto contare anche sull’ausilio delle immagini provenienti dal sistema di videosorveglianza installato nell’agenzia di scommesse oggetto della rapina. L’analisi di queste immagini ha consentito agli investigatori di ricostruire le fasi antecedenti e successive all’atto criminale, facilitando così il riconoscimento dei due sospettati.

Entrambi gli arrestati, il 47enne e il 27enne, sono già noti alle forze dell’ordine e hanno precedenti penali, il che ha contribuito a rafforzare l’accusa nei loro confronti. In particolare, il 47enne era già sottoposto alla misura alternativa alla detenzione dell’affidamento in prova ai servizi sociali, il che potrebbe avere delle implicazioni sulle conseguenze legali del suo coinvolgimento in questo nuovo reato.

I due uomini sono stati formalmente accusati di rapina aggravata e saranno sottoposti a procedimento penale, nel corso del quale verranno valutate le prove raccolte dalla Polizia e le circostanze dell’evento.