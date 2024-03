Nella notte scorsa, un pub situato in via Sportiglione ad Afragola è finito teatro di un atto criminale. Intorno alle 3:30, due individui con il volto coperto, di cui uno armato di pistola, sono entrati nel locale con l’intento di compiere una rapina. Gli aggressori hanno minacciato il personale del pub e i clienti presenti, esigendo l’incasso della serata, oltre ai portafogli e ai cellulari dei presenti. La situazione è diventata ancor più drammatica quando uno dei rapinatori ha esploso un colpo in aria, seminando panico tra le persone presenti nel locale. Fortunatamente, non si sono registrati feriti durante l’incidente.

Le forze dell’ordine, nello specifico i carabinieri della sezione radiomobile di Casoria, sono intervenuti prontamente sulla scena per avviare le indagini e cercare di individuare i responsabili di questo vile gesto. Attualmente, le indagini sono in corso al fine di chiarire la dinamica dell’evento e portare i colpevoli di questa rapina in giustizia.