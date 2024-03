Una tranquilla mattina a Eboli, nel Salernitano, è interrotta da un atto di violenza quando un uomo mascherato ha tentato di rapinare un negozio di prodotti per la casa, lasciando la cassiera ferita alla mano. L’incidente ha avuto luogo ieri mattina in un’attività commerciale situata in viale Amendola. L’uomo, con il volto coperto e armato di un cacciavite privo di punta, ha fatto irruzione nel negozio e ha preteso che gli fossero consegnati i soldi presenti in cassa. Tuttavia, la situazione ha preso una piega violenta quando il rapinatore ha colpito la cassiera con l’arma rudimentale alla mano.

Dopo l’aggressione, il rapinatore si è dato alla fuga, lasciando la donna ferita e sotto shock. Fortunatamente, i sanitari sono intervenuti prontamente per prestare soccorso alla cassiera, medicando le ferite riportate durante l’incidente.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Eboli, che hanno avviato immediatamente le indagini per identificare e catturare il responsabile di questo vile atto criminale.