Una segnalazione di presunti ladri in appartamento ha portato all’intervento dei Falchi della Squadra Mobile a Portici, in provincia di Napoli. Quattro individui a bordo di due vetture sono stati avvistati dalla polizia, ma alla vista delle forze dell’ordine hanno cercato di fuggire. Durante la fuga, le due vetture sono entrate in collisione con un’altra macchina, a bordo della quale viaggiava una donna nata nel ’47. A causa dell’impatto, la donna è rimasta ferita ed è stata trasportata d’urgenza all’Ospedale del Mare. Attualmente si trova ricoverata in prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita.

I quattro individui coinvolti nell’incidente sono stati fermati e la loro posizione è attualmente al vaglio dell’Autorità Giudiziaria. Sarà compito degli inquirenti fare chiarezza sulla loro presunta implicazione nel tentato furto in appartamento e valutare eventuali responsabilità anche per l’incidente stradale causato durante la fuga.

L’intervento tempestivo dei Falchi della Squadra Mobile ha permesso di fermare i presunti ladri e di avviare le indagini necessarie per far luce sugli eventi accaduti.