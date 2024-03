La comunità di Poggiomarino è in preda all’apprensione a seguito della scomparsa di Raffaele Orlando, un uomo di 70 anni, avvenuta martedì 12. L’uomo si è allontanato da casa, facendo perdere le proprie tracce, e la sua famiglia ha immediatamente allertato le forze dell’ordine nella speranza di trovarlo il prima possibile. Tuttavia, fino ad ora, non si sono ottenuti risultati positivi nelle ricerche. La famiglia, nel tentativo di aumentare le possibilità di ritrovare Raffaele, ha deciso di diffondere l’allarme anche attraverso i social media, condividendo informazioni e foto per aiutare nella ricerca dell’uomo scomparso. È specificato che Raffaele Orlando soffre di problemi di carattere psichico, il che rende la sua scomparsa ancora più preoccupante e urgente.

Al momento dell’ultimo avvistamento, Raffaele indossava un pantalone nero e un giubbotto dello stesso colore. Queste informazioni possono essere cruciali per chiunque abbia visto l’uomo o possa fornire indicazioni utili alle autorità nelle operazioni di ricerca. Le forze dell’ordine continuano a concentrare i propri sforzi nella ricerca di Raffaele Orlando, ma è fondamentale l’aiuto e la collaborazione della comunità. Chiunque abbia informazioni pertinenti è invitato a contattare immediatamente le autorità locali o la famiglia ai numeri 0815285350 e 3512009809.