Nuovo episodio di violenza su un autobus urbano a Benevento. Questo pomeriggio, nel cuore della città, vicino all’Arco di Traiano, l’autista del bus della linea 12 della Trotta Bus è stato brutalmente aggredito da un giovane, che lo ha colpito ripetutamente al viso e alla testa con dei pugni. Momenti di terrore per i passeggeri a bordo, soprattutto anziani, che hanno assistito impotenti all’aggressione. La polizia è intervenuta subito e ha raccolto le testimonianze dei presenti. Le indagini sono in corso per fare luce sull’accaduto. Secondo una prima ricostruzione, l’autista si era fermato vicino all’Arco di Traiano per far salire un passeggero, e è stato attaccato quando ha ripreso la marcia.

Questo è il secondo attacco a un autista della Trotta Bus a Benevento in pochi giorni, dopo l’aggressione di lunedì sulla linea 16. Questi episodi preoccupanti hanno sollevato la protesta dei sindacati, che da tempo chiedono il reintegro dei controllori a bordo. Il conducente ferito è stato soccorso dal personale medico del 118 per le lesioni riportate, mentre l’aggressore è fuggito dalla scena.