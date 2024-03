“A causa di allagamenti devastanti dovuti alle forti piogge degli ultimi mesi abbiamo perso tutto il nostro prezioso materiale ma soprattutto la nostra sede”. Il gruppo scout Pompei 1 ha avviato una raccolta fondi su GoFundMe “per acquistare nuove attrezzature, ma soprattutto per costruire una struttura in legno dove poter conservare e custodire il nostro materiale”. L’obiettivo prefissato è di 13mila euro. “Le tende, le attrezzature per il campeggio e gli strumenti che ci hanno accompagnato nelle nostre avventure – raccontano gli organizzatori – sono sommersi dall’acqua. Ad oggi abbiamo – spiegano – perso la maggior parte degli spazi dove svolgevamo le nostre quotidiane attività scout”.

“Il nostro scopo – si legge – è continuare a offrire ai bambini e alle bambine e ai ragazzi e alle ragazze di Pompei un luogo sicuro e creativo in cui crescere, giocare e divertirsi insieme, scoprendo i valori dello scoutismo”.

“I soldi – scrivono – serviranno per creare un ambiente accogliente, colorato e sicuro, progettato appositamente per loro, dove possono esplorare, giocare e sviluppare le proprie capacità in un modo divertente e stimolante”.

La raccolta fondi è raggiungibile al link https://www.gofundme.com/f/sostieni-il-gruppo-scout-pompei-1