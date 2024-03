Nel cuore dei primi giorni del 2023 un insolito ordine online aveva scatenato un’ondata di sorpresa e confusione, quando un uomo ha ricevuto una consegna inaspettata di droga al posto della scenografia campestre per il suo presepe. Questo singolare incidente, emerso in una tranquilla cittadina, ha gettato luce su questioni di sicurezza e vigilanza nelle transazioni online. Tutto ebbe inizio quando un residente di San Giorgio a Cremano, desideroso di arricchire il suo presepe con nuovi elementi, ha ordinato online una scenetta campestre. Tuttavia, al momento dell’apertura del pacco consegnato, il cliente si è trovato di fronte a una sorpresa sconcertante: invece dei pastori e degli animali da aggiungere alla natività, si è ritrovato di fronte a un carico di 10 chili di marijuana.

L’errore era immediatamente evidente e aveva suscitato non solo stupore ma anche una serie di domande riguardo al destinatario sbagliato del carico di droga. “Chi avrà ricevuto i due pastori invece della marijuana?”, si chiedevano molti, riflettendo sulla straordinaria coincidenza che ha portato a questa situazione inusuale.

Ma la storia non finisce qui. In un altro episodio altrettanto strano, un uomo di 43 anni, incensurato e con una reputazione impeccabile, si è presentato alla stazione dei carabinieri con una scatola misteriosa. L’uomo aveva ordinato online un set di figurine di calciatori, ma al momento dell’apertura del pacco ha trovato non solo le statuette dei giocatori, ma anche due buste sigillate contenenti polvere bianca sospetta.

Preoccupato per la natura della sostanza, l’uomo ha deciso di recarsi immediatamente dai carabinieri, temendo di essere incriminato se avesse ignorato il contenuto del pacco. E le sue preoccupazioni si sono rivelate fondate quando i militari hanno analizzato la sostanza con un narcotest, scoprendo che si trattava di eroina pura, del valore di diverse migliaia di euro.

Questi due eventi singolari sollevano questioni importanti riguardo alla sicurezza e alla regolamentazione degli acquisti online. Mentre l’e-commerce offre una comoda modalità di acquisto, è evidente che ci sono rischi associati alla mancanza di controlli adeguati sui prodotti che sono spediti. La scoperta di droga all’interno di pacchi destinati ad altri scopi mette in luce la necessità di una maggiore vigilanza e controllo da parte delle autorità competenti.

Il caso ha attirato l’attenzione dei media e delle autorità locali, che stanno conducendo indagini per risalire agli autori di questi errori fatali. Nel frattempo, gli acquirenti online sono stati messi in guardia sulla necessità di essere vigili e cauti quando effettuano acquisti su Internet, soprattutto quando si tratta di prodotti di natura delicata come le figurine per il presepe o i giocattoli per collezionisti.