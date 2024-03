Gli sforzi delle forze dell’ordine per contrastare la criminalità nella cittadina di Pomigliano D’Arco hanno portato a un altro importante successo con il recente sequestro di armi e droga in un condominio del rione “219”. I Carabinieri del gruppo e del nucleo investigativo di Castello di Cisterna hanno condotto una serie di controlli mirati, rivelando un pericoloso arsenale sottratto alla criminalità locale. Nel corso dell’operazione è scoperto un assortimento impressionante di armi da fuoco, inclusi un fucile semiautomatico calibro 12 e una carabina Jager calibro 7,65, accompagnati da munizioni pronte all’uso. Inoltre, è rinvenuta una pistola Browning calibro 7,65 con munizioni e due pistole sceniche prive del tappo rosso, il tutto corredato da un considerevole quantitativo di sostanze stupefacenti, tra cui quattro panetti di hashish per un totale di 400 grammi.

Le autorità competenti hanno annunciato che le armi sequestrate saranno sottoposte a rigorosi accertamenti dattiloscopici e balistici al fine di determinare se siano già finite impiegate in atti criminosi recenti.