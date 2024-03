Confermata in Cassazione la condanna a 10 anni di reclusione per il nonno “orco” di Poggiomarino accusato di aver abusato delle tre nipotine all’epoca dei fatti tra gli 8 e gli 11 anni. Gli ermellini anche quindi ribadito la decisione del tribunale di Torre Annunziata e della Corte d’Appello, comprese le pene accessorie ed i risarcimenti alle parti civili. L’uomo, oggi 76enne, ha quindi in via definitiva pesantemente abusato delle bambine – oggi intanto diventate maggiorenni – nel periodo che va dal 2009 al 2013. La figlia dell’uomo, assistita dall’avvocato Vincenzo Salmone, era infatti tornare a vivere temporaneamente a casa dei genitori dopo la separazione con il marito, portando con sé le tre bambine avute durante la relazione coniugale. Dopo la condanna in primo grado ed in Appello il nonno ha tentato l’ultima carta del ricorso in Cassazione, dichiarato però inammissibile.

Il 76enne è finito condannato anche al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, oltre alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile. L’uomo resta quindi in carcere con una condanna ormai definitiva per fatti fortemente infamanti compiuti sulle tre nipotine. Proprio le piccole, dopo anni di gravissime violenze subite, trovarono il coraggio di parlarne alla mamma che non ci pensò due volte a denunciare il padre.