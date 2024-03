Non si dica che Poggiomarino non ama leggere! E anche se fosse, a promuovere la cultura e ad avvicinare i giovani alla lettura ci ha pensato, appunto, il Forum dei Giovani di Poggiomarino, che appoggiato dall’Assessorato alle Politiche Giovanili, retto dall’Ass. e Dott.ssa Maria Carillo, ha preparato un fantastico progetto lettura che si svolgerà nell’arco di questa settimana.

Il progetto, composto da 3 eventi che avranno luogo in location differenti, è suddiviso in questo modo:

• Martedì 19 marzo 2024 alle ore 20.00, presso la Confraternita dell’Immacolata (Congrega), sita in via De Marinis, avrà luogo l’evento intitolato “La Parola come strumento d’indipendenza”, moderato dal’Ass. del Forum dei Giovani Paola Giugliano, e dalla Segretaria del Forum dei Giovani Selene Saporito. L’iniziativa presenterà l’opera intitolata “Il ragazzo con lo zaino in spalla” dello scrittore, formatore, libraio, nonché autore teatrale Mariano Mastuccino.

• Venerdì 22 marzo 2024 alle ore 20.00, presso la Biblioteca Comunale di Poggiomarino, sita in via XXV Aprile, 12, si terrà l’evento dal titolo “I (Fol)love You”, moderato dalla Dott.ssa in Lingue e Culture Straniere Michela Acierno, la Dott.ssa in Filosofia Mariarosa Carotenuto, e dalla Consigliera del Forum dei Giovani Noemi Saporito. L’evento incentrato sulla tematica della poesia d’amore nell’epoca dell’avvento social vedrà la partecipazione del poeta, scrittore, e content creator Francesco Piscitelli. In particolar modo, per questo evento ringraziamo il Comune di Poggiomarino per il patrocinio.

• Domenica 24 marzo 2024 alle ore 11.00, presso il Bar Casillo, sito in viale Manzoni 107, si terrà l’evento “Biblioteca a cielo aperto”, un aperitivo a tema letterario in cui ci si propone di ricreare un momento di aggregazione e nello stesso tempo parlare di tematiche legate al mondo della lettura, alternandolo al piacere di una consumazione e alla live music. Per chi fosse interessato, sono previsti drink a tema per l’evento! Inoltre, l’invito che viene fatto a tutti coloro volessero partecipare è “Porta un libro, adottane uno!”.

Inoltre, si ringrazia tutte le associazioni locali che hanno patrocinato l’iniziativa, in particolar modo:

il Forum Regionale dei Giovani, Mentalità, l’A.C. Rosa Velardo, Liberamente, Arché, la Pro Loco di Poggiomarino, la Misericordia di Poggiomarino, Libera “Contro le Mafie”, Uds Poggiomarino, l’Associazione In Volo, Rotarac Poggiomarino, e l’Associazione Culturale degli Scettici.