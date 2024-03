I Carabinieri della sezione radiomobile e operativa di Castellammare di Stabia hanno effettuato un importante arresto per porto illegale di armi da fuoco e concorso in ricettazione. Le persone coinvolte nell’operazione sono due individui di 41 e 31 anni di età. L’arresto è avvenuto in seguito a una perquisizione domiciliare e personale condotta dagli agenti, durante la quale sono rinvenuti diversi reperti di natura illegale. In particolare, i due soggetti sono trovati in possesso di una pistola calibro 8, sette munizioni calibro 6,35 mm e un machete di dimensioni significative, quasi 30 centimetri.

Le armi sequestrate saranno sottoposte ad accertamenti balistici e dattiloscopici al fine di verificare se siano utilizzate in precedenti episodi di violenza o criminalità. Questo passo è cruciale per stabilire eventuali legami dei soggetti arrestati con fatti di sangue o altri reati.

I due individui, una volta arrestati, sono condotti in carcere, dove rimarranno in custodia in attesa del giudizio. Si tratta di un importante intervento delle forze dell’ordine finalizzato a contrastare il traffico illegale di armi e a garantire la sicurezza della comunità di Castellammare di Stabia e dei suoi cittadini.