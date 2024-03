Nella notte scorsa, un tragico incidente ha sconvolto la tranquilla via San Vito a Sarno. Un uomo di 33 anni è investito da un’auto che, anziché fermarsi per prestare soccorso, ha preferito fuggire via, lasciando la vittima in condizioni critiche. Le circostanze esatte dell’incidente sono ancora oggetto di indagine da parte delle autorità competenti, ma ciò che è certo è che il 33enne è finito colpito mentre si trovava a piedi lungo la strada. L’impatto lo ha scaraventato violentemente a terra, causandogli gravi lesioni che lo hanno portato a finire in coma.

Fortunatamente, alcuni passanti che si trovavano nelle vicinanze hanno prontamente soccorso l’uomo ferito, chiamando i soccorsi e fornendo il primo aiuto fino all’arrivo dell’ambulanza. Il 33enne è trasportato d’urgenza all’ospedale di Nocera Inferiore, dove attualmente è ricoverato in gravissime condizioni.

Le indagini per risalire all’identità del conducente pirata sono in corso, ma si stanno rivelando particolarmente complesse a causa dell’assenza di telecamere di sorveglianza nella zona dell’incidente. Le autorità stanno cercando testimonianze e qualsiasi informazione che possa aiutare a individuare e arrestare il responsabile di questo grave atto di irresponsabilità e vigliaccheria.

Questo ennesimo caso di pirateria stradale solleva interrogativi sulla sicurezza delle strade e la necessità di maggiori misure di controllo e prevenzione per proteggere i pedoni e gli utenti vulnerabili della strada. È fondamentale che la comunità si unisca per condannare comportamenti così crudeli e irresponsabili, e che coloro che violano le leggi stradali vengano portati di fronte alla giustizia per rispondere delle proprie azioni.