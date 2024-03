Le violenze domestiche sono un flagello sociale che purtroppo continua a mietere vittime in molte parti del mondo, e l’ultimo episodio accaduto ieri sera a Casoria, in provincia di Napoli, ne è un triste esempio. Un uomo di 38 anni, sotto l’effetto dell’alcol e forse anche di droga, ha terrorizzato la propria famiglia per mesi, culminando in un episodio violento davanti al figlio di sei anni. La situazione è precipitata quando l’uomo ha iniziato a devastare l’appartamento dove vive con la moglie. La donna, spaventata per la sua incolumità e per quella del figlio, è riuscita a prendere il bambino e a fuggire via, ma la violenza non si è fermata lì. L’uomo ha inseguito la moglie sotto casa del padre, pretendendo di incontrarla. Di fronte al suo rifiuto, ha perso il controllo, colpendo con calci e pugni l’auto in cui si trovavano la moglie e il bambino.

È intervenuta la forza dell’ordine, che ha impiegato otto carabinieri per fermare l’aggressore e placare la situazione. L’uomo è immediatamente arrestato e ora dovrà rispondere dei gravissimi reati di maltrattamenti, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

Questo episodio sconcertante mette in luce la necessità di una maggiore sensibilizzazione e azione contro la violenza domestica. È fondamentale che le vittime si sentano supportate e protette, e che gli aggressori vengano condannati senza alcuna tolleranza. È altrettanto importante che la società nel suo complesso si impegni a riconoscere e a contrastare questo fenomeno, offrendo sostegno alle vittime e promuovendo una cultura di rispetto e uguaglianza all’interno delle famiglie e della società nel suo complesso.