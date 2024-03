Una serata apparentemente tranquilla è stata interrotta da un evento pericoloso e sconcertante a Torre del Greco, quando un petardo artigianale ha fatto detonare un cassonetto per l’immondizia, ferendo un passante di 39 anni. I carabinieri della compagnia locale sono intervenuti prontamente poco prima di mezzanotte in corso Umberto I, dove l’incidente ha avuto luogo. Secondo le prime indagini condotte dalle autorità, ignoti individui avevano fatto esplodere un grosso petardo, presumibilmente di fabbricazione artigianale, nelle vicinanze di un cassonetto per l’immondizia. Purtroppo, la deflagrazione ha colpito un passante del luogo, un uomo di 39 anni, che al momento dell’esplosione stava gettando dei rifiuti.

L’uomo ferito è stato immediatamente trasportato dal personale del 118 al pronto soccorso dell’ospedale Maresca. Dopo le cure necessarie, è stato dimesso con una diagnosi che prevede un periodo di riposo di 10 giorni. La ferita riportata è stata descritta come una “ferita lacero-contusa alla regione frontale destra”, evidenziando la gravità dell’incidente.

Le indagini sono attualmente in corso da parte dei carabinieri, che stanno cercando di ricostruire l’intera vicenda per identificare i responsabili di questo pericoloso atto. L’uso di petardi artigianali è estremamente pericoloso e illegale, e il loro utilizzo in spazi pubblici rappresenta una grave minaccia per la sicurezza dei cittadini.