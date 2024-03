Una coraggiosa ottantenne di Cusano Mutri ha sventato un tentativo di truffa da parte di due individui, contribuendo così a farli fermare e denunciare alle autorità competenti. Questo episodio ha posto in luce il coraggio e la prontezza di spirito di questa donna anziana, che ha dimostrato una notevole capacità di discernimento e prontezza di azione di fronte a una situazione sospetta. Tutto è cominciato quando due uomini hanno cercato con insistenza di vendere alla signora una batteria di pentole che, in seguito, si è rivelata essere contraffatta. Sospettando dell’onestà dei venditori e allarmata dalle loro pressioni, l’ottantenne ha reagito prontamente e ha allertato la Polizia, fornendo loro informazioni cruciali come la descrizione dell’auto su cui i truffatori viaggiavano.

Grazie alla segnalazione tempestiva della donna, le forze dell’ordine sono riuscite a individuare e bloccare il veicolo mentre si dirigeva verso Napoli, sulla fondovalle Isclero, nel territorio di Melizzano. A bordo dell’auto sono stati trovati due individui residenti nella provincia di Napoli, entrambi con un lungo elenco di precedenti penali per reati contro il patrimonio, inclusa la truffa.

Nonostante i tentativi dei due truffatori di giustificare la loro presenza con la scusa di essere rappresentanti di un’azienda di pentole, la Polizia ha proceduto con una perquisizione estesa sia personale che del veicolo. Questo ha portato al ritrovamento di due batterie di pentole e un set di 8 coltelli da cucina nel bagagliaio dell’auto, confermando i sospetti di tentata truffa.

Grazie alla prontezza di riflessi e alla tempestività nell’azione della coraggiosa donna di Cusano Mutri, è stato possibile fermare e denunciare i truffatori, impedendo loro di perpetrare il loro inganno e contribuendo così alla sicurezza della comunità. La sua azione esemplare dimostra che la vigilanza e la collaborazione con le forze dell’ordine possono fare la differenza nel contrastare la criminalità e proteggere gli individui vulnerabili.