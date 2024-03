Il pagamento delle pensioni per il mese di aprile 2024 avverrà il giorno 2 del mese, come stabilito nel calendario ufficiale diffuso dall’INPS all’inizio dell’anno con la circolare numero 1 del 2024. È importante notare che tale accredito sarà disponibile contemporaneamente sia per coloro che ricevono le pensioni tramite le banche che per coloro che le ricevono tramite Poste Italiane. Per quanto riguarda il ritiro in contanti delle pensioni presso gli uffici postali, sarà possibile procedere con il prelievo dal 2 aprile. Rispetto alle indicazioni fornite durante l’inizio della pandemia, non è più previsto un accesso in ordine alfabetico. Tuttavia, Poste Italiane raccomanda ai pensionati di evitare gli assembramenti e di recarsi a ritirare la pensione in tarda mattinata o durante le ore pomeridiane, privilegiando i giorni successivi ai primi.

Per coloro che dispongono di un Libretto di Risparmio, un Conto BancoPosta o una Postepay Evolution, è possibile utilizzare gli sportelli Postamat per il prelievo in contanti dell’accredito INPS a partire dalla data di pagamento delle pensioni.

È importante notare che i titolari di carte di debito associate a conti/libretti hanno la possibilità di ottenere una polizza assicurativa che copre i furti di contante subiti nelle due ore successive al prelievo effettuato dagli sportelli postali e dagli ATM Postamat, fino a un massimo di 700 euro all’anno.