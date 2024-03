Per i pensionati che raggiungono i 65 anni, potrebbero aprirsi nuove opportunità finanziarie grazie a bonus e incrementi al trattamento pensionistico. Tuttavia, è importante comprendere i criteri di assegnazione e i requisiti per ottenere tali vantaggi. Al compimento dei 65 anni, i pensionati potrebbero avere diritto alla quattordicesima mensilità, un sostegno finanziario che viene erogato in aggiunta alla pensione annuale. Questo bonus è erogato automaticamente a luglio, ma è essenziale fare domanda per ottenere l’incremento al milione, che potrebbe aumentare l’importo complessivo della pensione.

Il bonus di 550 euro al compimento dei 65 anni è concesso interamente ai pensionati con un reddito pensionistico fino a due volte l’importo del trattamento minimo di pensione. Per il 2024, ciò corrisponde a un importo massimo di pensione di 15.563,86 euro.

L’importo esatto della quattordicesima mensilità varia in base a diversi fattori, tra cui l’importo della pensione, il numero di contributi versati e la gestione di appartenenza. Per i lavoratori dipendenti, ad esempio, sono necessari meno anni di contributi per ottenere un importo più elevato della quattordicesima.

Il massimo importo della quattordicesima è di 655 euro e viene concesso ai pensionati iscritti alla gestione per lavoratori dipendenti con almeno 25 anni di contributi, o 28 anni nel caso degli autonomi, con una pensione non superiore a 15.563,86 euro.

Per coloro che compiono 64 anni, l’importo della quattordicesima viene ridotto proporzionalmente al numero di mesi mancanti al compimento dei 65 anni. Tuttavia, una volta raggiunta l’età pensionabile, il bonus viene erogato per intero.

Oltre alla quattordicesima mensilità, i pensionati di 65 anni potrebbero avere diritto alla maggiorazione sociale, la quale aumenta ulteriormente l’importo della pensione. Questo bonus può arrivare fino a 136,44 euro al mese per coloro che hanno almeno 25 anni di contributi.

Per ottenere l’incremento al milione, che può aumentare l’importo complessivo della pensione di 1.617 euro all’anno, è necessario fare domanda all’INPS. È possibile richiedere i pagamenti arretrati per gli ultimi cinque anni se non sono stati richiesti in precedenza.