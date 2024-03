Nel corso del famoso Lancio dell’Incensiere nella Chiesa di San Francesco e Sant’Antonio a Cava de’ Tirreni, si è verificato un incidente ieri sera. Uno dei lanciatori è stato colpito dal grosso botafumeiro, che pesa circa 70 chili. L’uomo, di circa 70 anni, sembra non abbia atteso che il botafumeiro finisse di dondolare. Nel tentativo di raggiungere la consorte, è passato lateralmente, pensando di farcela. Tuttavia, il botafumeiro lo ha colpito ai fianchi. Fortunatamente, l’uomo non è caduto a terra, ma il colpo ha richiesto l’intervento del 118 che lo ha trasportato in ospedale per scongiurare traumi alle costole.

L’incidente ha provocato grande spavento tra i centinaia di fedeli presenti nella chiesa, giunti da varie parti della regione Campania e non solo. Ogni 13 del mese, tradizionalmente, si ripete l’iniziativa del Lancio dell’Incensiere, uno strumento voluto e installato dall’ex frate Luigi Petrone.

Il lanciatore colpito non è nuovo alle operazioni di lancio del botafumeiro e aveva dimostrato una buona abilità nell’eseguirle. L’incidente sembra essere stato il risultato di una piccola negligenza dell’uomo, che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.