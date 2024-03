Un litigio per questioni di viabilità è rapidamente degenerato in violenza, portando alla tragica conclusione di un uomo accoltellato. L’incidente è avvenuto in via Vaccaro, dove Fabio Massimo Lazzaro, 41 anni, è finito in manette dopo aver accoltellato un altro automobilista. Tutto è cominciato quando Lazzaro ha trovato il passaggio bloccato da un’altra macchina parcheggiata davanti al suo cancello. La situazione è rapidamente sfociata in un alterco verbale, poi fisico, tra Lazzaro e il conducente dell’altra macchina. Nonostante i tentativi dei passanti di intervenire, la situazione è sfuggita di mano, e i carabinieri sono stati chiamati per evitare ulteriori danni.

La vittima ha riportato una ferita da taglio al braccio sinistro, con una prognosi di 7 giorni. Fortunatamente, i medici del pronto soccorso dell’ospedale San Paolo hanno potuto dimettere la vittima lo stesso giorno.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, Lazzaro si è adirato giustamente per il blocco del passaggio e ha cercato di chiarire la situazione con il conducente dell’altra macchina. Tuttavia, la discussione si è intensificata rapidamente, fino a quando Lazzaro ha estratto un coltello da cucina e ha colpito l’altro uomo, che era risalito sulla sua macchina per andarsene.

I carabinieri del nucleo operativo di Napoli Bagnoli sono intervenuti prontamente, raccogliendo testimonianze e analizzando i sistemi di videosorveglianza. Lazzaro, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato e dovrà rispondere di lesioni personali gravi.