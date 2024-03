L’istituto comprensivo di San Gennarello, a Ottaviano, sarà il primo, in tutta la Campania, ad essere intitolato a Piero Angela, giornalista e saggista che ha dato un contributo straordinario alla cultura e alla divulgazione scientifica in Italia. Venerdì 5 aprile al plesso di via Pappalardo 191, con inizio alle 10,30, ci sarà la cerimonia di intitolazione.

Interverranno il sindaco Biagio Simonetti, l’assessore all’istruzione Virginia Nappo, la dirigente scolastica Iolanda Nappi, l’assessore regionale alla scuola Lucia Fortini, il direttore dell’Ufficio scolastico regionale Ettore Acerra e altri rappresentanti istituzionali.

Sarà, inoltre, presente lo scrittore Massimo Polidoro, che di Angela è stato amico e stretto collaboratore. Polidoro è autore del libro “La Meraviglia del tutto”, lungo dialogo con Piero Angela su scienza, pseudoscienze, futuro e tantissimo altro. Lo scrittore si intratterrà con gli alunni dell’istituto comprensivo e risponderà alle loro domande.