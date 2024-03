Una tragedia ha colpito la comunità di Eboli, in provincia di Salerno, con la morte di un giovane operaio di 27 anni di origine indiana. L’incidente sul lavoro è avvenuto mentre l’uomo stava scaricando della merce da un rimorchio, quando il carro gru con cui stava operando sembra abbia urtato i cavi dell’alta tensione. Il dramma sul lavoro ha avuto luogo in un piazzale situato lungo la strada provinciale 30, un momento tragico che ha scosso profondamente la cittadinanza. Sul posto sono intervenuti immediatamente i Carabinieri della compagnia di Eboli, i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118.

Nonostante i tempestivi interventi di soccorso, purtroppo per il giovane operaio non c’è stato nulla da fare. Il 27enne è stato trasportato d’urgenza in ospedale, ma purtroppo è deceduto poco dopo il ricovero.

Al momento, le autorità stanno conducendo accertamenti per comprendere la dinamica esatta dell’incidente. È evidente che si tratti di un evento tragico e doloroso, che ha sconvolto non solo la famiglia e gli amici della vittima, ma l’intera comunità.

La perdita di un giovane così promettente è un duro colpo per tutti coloro che lo conoscevano e lavoravano con lui. Le indagini in corso sono cruciali per comprendere le cause e per assicurare che simili incidenti possano essere evitati in futuro, garantendo la sicurezza sul posto di lavoro per tutti i lavoratori.