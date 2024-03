Il bonus affitto da 300 euro per il 2024 rappresenta un’opportunità significativa per coloro che affrontano spese di locazione, ma è fondamentale comprendere i requisiti, gli importi e le modalità per richiederlo. Innanzitutto, è importante sottolineare che il bonus consiste in una detrazione Irpef sui canoni di locazione pagati nel corso del 2023. Tuttavia, per ottenere questa agevolazione, è necessario avere un ISEE idoneo e presentare la richiesta tramite la dichiarazione dei redditi.

È essenziale notare che il bonus non è automatico e richiede un’azione da parte del beneficiario.

Chi può beneficiare del bonus affitto 2024? Le categorie di inquilini che possono usufruirne includono:

Giovani inquilini sotto i 31 anni.

Lavoratori che si trasferiscono per motivi di lavoro.

Studenti universitari fuori sede.

È importante notare che il beneficio è valido solo per chi ha un reddito soggetto a Irpef, escludendo quindi i regimi forfettari. Questa decisione del governo può essere stata motivo di disagio per alcuni, che si sono sentiti discriminati.

Gli importi del bonus variano in base al reddito certificato con l’ISEE e sono suddivisi in fasce:

300 euro per redditi fino a 15.493,71 euro.

150 euro per redditi compresi tra 15.493,71 e 30.987,41 euro.

Nessun beneficio per redditi superiori a 30.987,41 euro.

È importante notare che ogni coinquilino può beneficiare della detrazione in base al proprio reddito e alla quota di contratto a suo carico.

Per quanto riguarda i giovani sotto i 31 anni, essi hanno diritto a una detrazione del 20% sul canone, fino a un massimo di 2000 euro. Questo beneficio è valido per i primi 4 anni di locazione.