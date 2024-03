La vita delle famiglie con persone in condizioni di fragilità, che richiedono assistenza costante, è spesso una sfida quotidiana. Prendersi cura di un familiare non autosufficiente è un impegno che richiede tempo, dedizione e risorse. Per questo motivo, è estremamente importante fornire un supporto concreto a queste famiglie, aiutandole ad affrontare le difficoltà quotidiane in modo più agevole. E proprio in questa direzione si muove l’istituzione di un nuovo bonus familiare di 300 euro al mese, destinato a coloro che soddisfano determinati requisiti specifici.

La giunta regionale del Friuli Venezia Giulia ha recentemente varato le linee guida per l’utilizzo del “Fondo caregiver”, un fondo con un budget di 603.895 euro per il 2024. Questo fondo è stato creato per supportare una politica di inclusione rivolta alle persone con disabilità, tenendo conto anche del ruolo fondamentale svolto dai caregiver, ovvero coloro che si occupano dell’assistenza e della cura dei propri familiari bisognosi di cure.

Il bonus familiare di 300 euro al mese è una misura pensata per fornire un sostegno concreto alle famiglie con caregiver. Questo finanziamento mira a supportare coloro che si dedicano alla cura di persone non autosufficienti, con particolare attenzione a chi assiste cittadini in condizioni di gravissima disabilità e partecipa a programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita.

Secondo quanto stabilito dalla delibera regionale, le risorse finanziarie saranno allocate prioritariamente ai caregiver familiari. Questo significa che saranno forniti sostegni economici, sotto forma di un bonus mensile di 300 euro per un massimo di 12 mesi, oltre a contributi di sollievo o assegni di cura, prestazioni di tregua dall’assistenza e percorsi di sostegno psicologico individuale o di gruppo.