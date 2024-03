In Italia, la questione degli affitti rappresenta un nodo critico per molte famiglie, dal Nord al Sud, soprattutto considerando l’aumento dei canoni, la scarsità di lavoro e l’inflazione che ha fatto lievitare i prezzi. La situazione economica spesso non consente di far fronte a tutte le spese, aggiungendo ulteriore pressione alle famiglie già in difficoltà. Tuttavia, esistono progetti mirati ad aiutare le famiglie con ISEE basso. A Lecco, l’Amministrazione ha varato un’iniziativa significativa denominata “Vivere a Lecco, abitare la comunità”. Questo piano, ideato da Corrado Zambelli, presidente di Aler Lecco – Bergamo – Sondrio, prevede una serie di interventi mirati a migliorare il settore abitativo nel corso di quattro anni.

Una delle misure incluse in questo progetto è il bonus affitti per i nuclei familiari con ISEE inferiore ai 10.000 euro. Grazie a questa iniziativa, le famiglie in difficoltà potranno ricevere un contributo una tantum di 500 euro. Questo bonus potrà essere utilizzato sia per pagare l’affitto che per coprire le spese condominiali, alleviando così il peso finanziario su queste famiglie.

Inoltre, l’Amministrazione comunale di Lecco ha stanziato fondi per rendere più efficienti dal punto di vista energetico alcuni edifici destinati ai nuclei familiari monogenitoriali o alle donne sole. Ciò comporterà un risparmio energetico del 30%, offrendo un ambiente più sostenibile e riducendo le bollette energetiche per le famiglie coinvolte.

È previsto anche l’avvio di un bando per affidare 13 appartamenti, distribuiti in varie zone della città, a enti del terzo settore per una durata di quindici anni. Questi enti si occuperanno della gestione e manutenzione degli immobili, oltre a fornire supporto agli inquilini per accedere al mercato privato o ad altri servizi.

Grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ulteriori interventi migliorativi saranno effettuati su edifici destinati ai disabili. Inoltre, il Comune fornirà un aiuto concreto anche per chi vive in affitto, dimostrando un impegno tangibile nel supporto alle famiglie in difficoltà economica.