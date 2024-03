Una sorpresa di proporzioni incredibili sta per arrivare per gli italiani, un bonus che promette di lasciare senza parole e di regalare momenti indimenticabili alle famiglie di tutto il Paese. Si tratta del “Parti e Riparti”, un’iniziativa del governo che offre un bonus vacanze di valore considerevole, consentendo agli italiani di godersi dei momenti di svago e relax insieme ai propri cari. Ma di cosa si tratta esattamente? Il “Parti e Riparti” è un progetto voluto dal governo che offre un bonus vacanze fino a un massimo di 400 euro per famiglia. Questo bonus si traduce in una detrazione sul costo della vacanza, a condizione che la prenotazione venga effettuata entro una determinata data. Inoltre, se durante il viaggio è presente un bambino, quest’ultimo viaggerà completamente gratis sia per quanto riguarda il volo che per le tariffe del soggiorno.

Tuttavia, è importante prestare attenzione alle date: il bonus non è valido per le prenotazioni effettuate per il periodo dal 9 al 29 agosto. Inoltre, la prenotazione deve coinvolgere almeno due adulti e deve essere effettuata presso strutture Alpiclub, Bravo, Ciaclub. È consigliabile verificare attentamente che il villaggio prescelto aderisca all’iniziativa prima di effettuare la prenotazione.

Per ottenere il bonus, è necessario accedere all’area riservata del sito dedicato e selezionare l’opzione “Buoni Parti e Riparti”. Successivamente, sarà sufficiente inserire il numero della prenotazione e il voucher sarà inviato direttamente alla casella e-mail dell’utente. È importante notare che il buono sconto è retroattivo e può essere utilizzato anche per prenotazioni future. Inoltre, lo sconto è cumulabile con altre promozioni, consentendo agli utenti di risparmiare ulteriormente sulle loro vacanze.

Il valore del bonus varia in base all’importo della prenotazione: per prenotazioni fino a 2000 euro si ottiene uno sconto di 100 euro, fino a 3000 euro si ottengono 200 euro di sconto, fino a 4000 euro si ottengono 300 euro di sconto e oltre i 4000 euro si ottengono 400 euro di sconto. Queste somme possono essere utilizzate per tutte le destinazioni previste, offrendo agli italiani una vasta scelta su dove trascorrere la loro prossima avventura.