Il governo guidato da Meloni ha introdotto una serie di bonus e incentivi nella nuova Legge di Bilancio 2024, mirati a sostenere le famiglie che si trovano in condizioni di disagio economico. Tra queste misure, si è posto un focus particolare su bonus meno conosciuti, tra cui il Bonus BTP, che offre un’opportunità per proteggere i risparmi dall’effetto dell’inflazione. Cos’è il Bonus BTP? Si tratta di un’opportunità di investimento accessibile per i piccoli risparmiatori, che desiderano difendere il valore dei loro risparmi in un periodo caratterizzato da un’elevata inflazione. A differenza di quanto comunemente si pensi, questo bonus non è una forma di pensione integrativa o un investimento legato a libretti postali.

I BTP Valore, o Buoni del Tesoro Poliennali, sono strumenti finanziari emessi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, appositamente progettati per i piccoli risparmiatori. Questi titoli offrono la possibilità di investire anche piccole somme in un prodotto finanziario sicuro e stabile, garantito dallo Stato italiano e quindi a basso rischio di default.

Come funziona il Bonus BTP? Durante il periodo di investimento, il risparmiatore riceve cedole cedolari con cadenza trimestrale, garantendo un rendimento periodico fissato al momento dell’acquisto. Alla scadenza dell’investimento, il risparmiatore riceverà il capitale investito più gli interessi maturati nel corso del tempo.

Recentemente, il Ministero dell’Economia ha reso noto che per la terza emissione del BTP Valore, il tasso cedolare garantito è stato fissato in modo tale da garantire un ritorno economico interessante agli investitori. Investendo una somma di circa 10.000 euro, ad esempio, gli investitori possono aspettarsi di incassare cedole nominali con un premio finale aggiuntivo, che contribuisce a garantire un rendimento complessivo significativo.