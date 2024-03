Il governo italiano ha recentemente annunciato l’introduzione di un nuovo bonus destinato a fornire un supporto significativo alle famiglie nel paese. Si tratta di un contributo economico finalizzato all’assistenza agli anziani di almeno 80 anni di età, non autosufficienti, che necessitano di caregiver, comunemente conosciuti come badanti. Il nuovo bonus, previsto dal decreto legge sul lavoro approvato dal governo il 26 febbraio, consiste nell’esenzione dai contributi per i badanti e sarà finanziato dal governo stesso per un periodo che va dal 2024 al 2028.

Le famiglie che hanno bisogno di assumere badanti per assistere i propri familiari anziani potranno beneficiare di questo bonus, che coprirà fino a un massimo di 3.000 euro all’anno per ciascuna famiglia. Questo sollievo finanziario sarà un notevole aiuto per le famiglie italiane, alleviando il peso delle spese sostenute per l’assistenza agli anziani non autosufficienti.

Tuttavia, affinché le famiglie possano beneficiare di questo bonus, è necessario rispettare determinati requisiti. In primo luogo, vi è un limite massimo di reddito ISEE fissato a 6.000 euro. Questo significa che solo le famiglie con un ISEE entro tale limite potranno presentare domanda per il bonus.

Il nuovo bonus badanti, che avrà una durata di due anni, potrà essere richiesto a partire dal prossimo aprile fino al dicembre 2025. Le modalità precise per la presentazione delle domande saranno comunicate prossimamente sul sito ufficiale dell’INPS.

È importante notare che il bonus sarà concesso anche per la trasformazione del rapporto di lavoro dei badanti in contratti a tempo indeterminato. Tuttavia, non sarà possibile richiedere il bonus se il rapporto di lavoro tra badante e famiglia è terminato meno di sei mesi prima della presentazione della domanda.

Nonostante l’iniziativa positiva del governo nel fornire questo bonus, è importante sottolineare che il finanziamento di 137 milioni di euro per il periodo 2024-2028 potrebbe non essere sufficiente per soddisfare tutte le richieste delle famiglie italiane. In un paese con oltre 4 milioni di ultraottantenni, la necessità di assistenza agli anziani è in costante crescita, evidenziando l’importanza di ulteriori misure per garantire un adeguato supporto alle famiglie che ne hanno bisogno.