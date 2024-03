Una precisazione doverosa è necessaria: il bonus si materializza attraverso detrazioni fiscali fino a 250 euro. È un beneficio erogato mensilmente, ma è riservato esclusivamente alle madri con almeno tre figli. Il bonus 250 euro, noto anche come bonus mamme euro, non è ancora stato accreditato per tutte le mamme aventi diritto, almeno per quanto riguarda i mesi di gennaio e febbraio del 2024. Tuttavia, coloro che hanno diritto al bonus e non lo hanno ricevuto nei mesi precedenti, riceveranno gli arretrati insieme al cedolino di marzo 2024.

È importante sottolineare che nulla è perduto: il bonus 250 euro sarà erogato mensilmente e rappresenta complessivamente un importo annuo di 3.000 euro.

Rammentiamo ancora una volta che il bonus è il risultato dell’esonero contributivo per le lavoratrici con almeno tre figli. Questo beneficio spetta a tutte le mamme lavoratrici, indipendentemente dal settore di impiego (privato o pubblico), compreso il personale docente e ATA, anche se in apprendistato o con contratti a tempo indeterminato. L’unica categoria esclusa sono le lavoratrici domestiche.