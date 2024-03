La conciliazione tra vita privata e lavoro è una sfida che molte persone devono affrontare, specialmente coloro che hanno figli a carico o si occupano di familiari con esigenze particolari. Per aiutare queste persone, il governo ha introdotto un nuovo bonus da €1000 indirizzato a chi assiste figli minori di 13 anni o familiari con particolari necessità di mobilità geografica. Questo nuovissimo bonus è annunciato come parte degli sforzi per sostenere coloro che trovano difficile conciliare gli impegni lavorativi con le responsabilità familiari. Il voucher per la conciliazione vita-lavoro è stato messo a disposizione dalla regione Toscana, con l’obiettivo di fornire un sostegno economico a coloro che si trovano in questa situazione.

Il bonus è destinato a persone che si trovano in diverse aree della Toscana, tra cui Firenze e Prato, Arezzo e Siena, Grosseto e Livorno, Lucca e Pistoia, Pisa e Massa Carrara. È parte di un più ampio programma per il lavoro che mira a sostenere l’ingresso e il reinserimento lavorativo di alcune categorie di cittadini, in particolare coloro che sono inoccupati o disoccupati.

Questo programma, noto come Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL), è una delle azioni di riforma previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Nella regione Toscana, il programma prevede l’erogazione di voucher del valore di €1000 per le persone iscritte al programma GOL o al patto per il lavoro, che hanno responsabilità di cura nei confronti di figli minori di 13 anni o familiari con esigenze di mobilità geografica.

Per poter accedere al bonus, è necessario avere un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore a 35.000 euro e presentare domanda presso il centro per l’impiego, allegando tutta la documentazione richiesta. La domanda può essere presentata anche tramite il portale online, utilizzando SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), ed è soggetta al pagamento dell’imposta di bollo.