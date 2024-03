Il 2024 si apre con una nuova iniziativa volta a sostenere le persone con un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) al di sotto di determinate soglie. Il Governo ha annunciato un provvedimento di sostegno al reddito mirato a una specifica fascia della popolazione.

Bonus Animali Domestici 2024: Cos’è e Come Funziona

Tra le nuove misure introdotte figura il bonus animali domestici, un’iniziativa sperimentale prevista per il triennio 2024-2026. Questo bonus riguarda le spese sostenute per i propri animali domestici e potrebbe comportare vantaggi significativi per i beneficiari.

Tuttavia, è importante considerare un aspetto critico: l’importo stanziato per questo bonus è di circa 250.000 euro all’anno, per un totale di 750.000 euro per il periodo triennale. Tale cifra solleva interrogativi sul numero di beneficiari e sull’entità delle agevolazioni che potranno essere concesse.

Requisiti per Accedere al Bonus Animali

Attualmente, il bonus è destinato alle persone over 65 con un ISEE inferiore a 16.215 euro, che possiedono cani o gatti regolarmente denunciati. Tuttavia, resta da chiarire se l’elenco degli animali domestici ammissibili sarà esteso ad altre specie.

Modalità di Accesso e Tempistiche

Per quanto riguarda le modalità di accesso al bonus, si attende il decreto attuativo da parte dei Ministeri competenti. Al momento non sono ancora chiare le procedure per la presentazione delle domande, ma ci si aspetta che tutto venga definito entro il mese di marzo.