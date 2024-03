Gli individui che hanno superato i 60 anni di età in Italia possono godere di una serie di vantaggi e agevolazioni che vanno dalla salute al trasporto, dall’assistenza sociale alle telecomunicazioni. Questi privilegi sono stati istituiti per garantire una migliore qualità di vita agli anziani e per agevolare la loro partecipazione attiva nella società. Di seguito, una panoramica delle principali agevolazioni a disposizione degli over 60:

Esenzione e riduzioni del ticket sanitario: Gli anziani con più di 65 anni possono beneficiare dell’esenzione dal pagamento del ticket sanitario E01, inclusi farmaci e visite specialistiche ambulatoriali, se il reddito familiare non supera una certa soglia. Inoltre, coloro che percepiscono una pensione al minimo possono essere esentati dal ticket E04.

Carta Acquisti: Destinata agli anziani con ISEE fino a una determinata soglia, la Carta Acquisti consente di effettuare acquisti presso esercizi commerciali abilitati e di pagare bollettini relativi alle utenze domestiche.

Sconti sui trasporti pubblici: Gli over 60 possono usufruire di sconti significativi sui trasporti pubblici locali e nazionali, nonché su viaggi in treno, nave e aereo attraverso programmi dedicati.

Esenzione dal canone Rai: Per coloro che hanno superato i 75 anni e il cui reddito complessivo non supera una certa soglia, è prevista l’esenzione dal pagamento del canone Rai.

Riduzione della Tari: In alcuni Comuni, gli anziani possono beneficiare di riduzioni della Tari in base all’età e al reddito.

Sconti sui bollettini postali: Gli over 70 possono usufruire di uno sconto sul costo di commissione dei bollettini postali.

Bonus telefonia: Alcune compagnie offrono tariffe agevolate per chiamate, utilizzo di internet e chat per gli anziani.

Assegno di inclusione: Rivolto a nuclei familiari fragili, l’assegno di inclusione sostituisce il reddito di cittadinanza e può interessare anche gli over 60 che soddisfano i requisiti reddituali e patrimoniali.