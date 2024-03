Un elogio agli imprenditori che investono sul territorio, una critica alle politiche di sviluppo nazionali, l’esigenza di sburocratizzare le procedure per incoraggiare i privati e l’invito ai cittadini di Torre Annunziata e Castellammare di Stabia di andare a votare per il rinnovo delle amministrazioni locali per le prossime elezioni di giugno. Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, si è espresso così partecipando all’inaugurazione della nuova rampa autostradale “Torre Annunziata-Sud-Boscoreale” in uscita da A3 Napoli-Pompei-Salerno, al km 21+200. L’intervento sulla viabilità, frutto di un investimento complessivo di 150 milioni di euro, ha riguardato la realizzazione di 150 metri di rampa di accesso diretto alla rotatoria di ingresso al centro commerciale.

L’opera fa parte del progetto di urbanizzazione dell’hub Maximall Pompeii, in costruzione all’uscita del nuovo ingresso che si trova ai confini con Pompei e intende intercettare il flusso turistico di circa 6 milioni di visitatori l’anno diretti al Parco Archeologico e al Santuario della cittadina mariana. De Luca ha elogiato l’investimento effettuato dai privati (Irgente Group) e il lavoro dell’Anas: “Si concretizza un investimento di grandissimo valore che alleggerisce il traffico in uscita verso Castellammare che sempre abbastanza congestionata, o quello a sud – ha detto De Luca -. Qui non avremo solo un centro commerciale, ma anche un albergo, un auditorium, un luogo d’incontro”. “Rispetto agli investitori privati la cosa più importante non sono tanto i contributi pubblici per incentivarli, ma la sburocratizzazione – ha aggiunto il presidente De Luca – che è l’ossessione che abbiamo nella Regione Campania,: accelerare enormemente i tempi per i permessi.

Questo imprenditore ha creduto nell’investimento ed è accompagnato dalle istituzioni, come aiuto amministrativo, ma gli abbiamo garantito di non perdere tempo. E nonostante questo, per realizzare questi svincoli qualche anno è passato. In ogni caso è un segnale importante, perché dal punto di vista degli investimenti nazionali siamo paralizzati. I Fondi di Sviluppo e Coesione sono bloccati a Roma, per la Zes Unica non si capisce assolutamente niente, doveva partire il primo gennaio, siamo qui ormai ad aprile e non c’è nulla di certo, per il credito d’imposta avevamo un meccanismo automatico che funzionava, oggi siamo in un contesto di totale incertezza”.

Assenti i rappresentanti del Comune di Pompei che ha sempre contestato l'”appropriazione” del nome “Pompeii” con cui è stato battezzato il Maximall di Torre Annunziata Presenti anche l’ispettore di Anas, Ceo Irgenre Group dott. Paolo Negri, il consigliere regionale Mario Casillo, il presidente della commissione trasporti Regione Campania Luca Cascone, il sindaco di Boscoreale Pasquale Di Lauro, il comandante della Polizia Locale Giovanni Forgione (per Torre Annunziata) SPN SPA ingegnere Gerardo Capezzuto.