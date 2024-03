Il Nolano scosso da due stese di colpi d’arma da fuoco, che hanno destato preoccupazione e allarme tra i residenti. I Carabinieri sono intervenuti prontamente per gestire la situazione e avviare le indagini, che si concentrano sull’attività criminale della camorra nella zona. Il primo episodio ha avuto luogo nella frazione Polvica di Nola, dove i militari sono allertati per l’esplosione di colpi d’arma da fuoco. La saracinesca del garage di un residente è presa di mira e diversi proiettili hanno squarciato il silenzio della notte. Fortunatamente, non si sono registrati feriti in questa aggressione, ma l’atto criminale ha destato preoccupazione tra la comunità locale. I Carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna sono immediatamente intervenuti sul luogo per raccogliere i rilievi necessari e avviare un’inchiesta dettagliata sulla dinamica dell’attacco.

Nel secondo episodio, sempre nella stessa giornata, i Carabinieri della stazione di Pomigliano D’Arco e della sezione radiomobile di Castello di Cisterna sono stati chiamati in via De Nicola per un altro sparo. Un proiettile ha colpito la veranda dell’abitazione di un individuo senza precedenti penali. Anche in questo caso, fortunatamente, non si sono registrati feriti, ma l’episodio ha suscitato ulteriori preoccupazioni nella comunità locale.

Le indagini sono attualmente in corso per chiarire la dinamica di entrambi gli eventi e individuare i responsabili di questi atti criminali. La polizia sta concentrando i propri sforzi sull’attività criminale della camorra nella zona, un fenomeno che continua a rappresentare una minaccia per la sicurezza e la tranquillità dei cittadini.