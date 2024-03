L’incontro di calcio Nola-Casoria, valido per il Campionato Regionale di Eccellenza 2023/24, sarà disputato senza la presenza di spettatori. Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha comunicato che, in relazione alla partita della Società Sportiva Nola 1925 contro il Casoria Calcio 2023, programmata per il 10 marzo presso lo stadio “Sporting Club” di Nola, è adottata la seguente prescrizione: la partita si svolgerà a porte chiuse. Ma c’è un giallo perché il Casoria è da mesi escluso dal torneo. Questa decisione prefettizia è presa in accordo con il parere della Questura di Napoli, tenendo conto delle valutazioni espresse dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive. Tale comitato, con una determina del 29 febbraio scorso, ha evidenziato il rischio di gravi disturbi per l’ordine pubblico e la sicurezza durante l’evento.

“Pertanto, al fine di garantire la sicurezza dei partecipanti e prevenire eventuali incidenti, è adottata la misura straordinaria di disputare l’incontro a porte chiuse, senza la presenza del pubblico sugli spalti dello stadio”, fanno sapere infine gli organi preposti. L’annuncio della partita tra Nola e Casoria, tuttavia, è improvvisamente smentito. Il Casoria è infatti escluso dal campionato dallo scorso 4 dicembre, pertanto la partita prevista per il 10 marzo non avrà luogo e il Nola osserverà il consueto turno di riposo. La squadra viola è infatti esclusa dal torneo a seguito di quattro rinunce e di una prima parte di stagione disastrosa.