Nel cuore della città di Napoli, l’unità operativa aeroportuale della Polizia Locale si è distinta per un rapido e efficace intervento che ha garantito il benessere di una famiglia in difficoltà. Nei pressi della rotatoria Viale Fulco Ruffo di Calabria, gli agenti sono chiamati in soccorso da una Ford CMax bianca, il cui conducente, insieme alla moglie e alla loro neonata di nove mesi, necessitava di assistenza medica urgente per la piccola. La situazione richiedeva un intervento celere e preciso: la neonata era colpita da un malore, risultato essere una crisi epilettica. Fortunatamente, questa condizione era già nota a causa di episodi precedenti.

Gli agenti, in collaborazione con il personale medico intervenuto, hanno immediatamente valutato le condizioni di salute della bambina. Grazie alla prontezza d’azione e alla competenza del team medico e degli agenti, si è reso possibile garantire alle cure tempestive necessarie per la piccola poi trasferita all’ospedale Santobono

Dopo una valutazione approfondita, è rassicurante apprendere che la neonata non correva più alcun pericolo grazie alle cure ricevute. L’intervento celere ed efficace degli agenti della Polizia Locale di Napoli non solo ha preservato la vita della neonata, ma ha anche contribuito a garantire il benessere e la tranquillità della famiglia coinvolta in questo momento di difficoltà.