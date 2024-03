Musica, divertimento e buon cibo. È tutto pronto per la festa del caciocavallo impiccato e salsiccia che si terrà il 22, 23 e 24 marzo a San Giorgio a Cremano, presso il parco urbano “Vincenzo Liguori” di via Aldo Moro. Il programma è ricco e articolato. Il 22 la “Mediterraneo blues band” terrà un tributo a Pino Daniele, eseguendo i brani più belli del popolare musicista napoletano, mentre sabato 23 tocca a Luigi Barbato col suo piano show. Domenica 24, il gran finale. Nel corso delle tre serate, inoltre, animazione per i bambini e Dj set.

La musica e l’animazione accompagneranno la degustazione di un piatto tipico della tradizione regionale, come il caciocavallo impiccato e salsiccia, accanto al quale saranno proposte altre prelibatezze gastronomiche. L’appuntamento, dunque, è per il week end dal 22 al 24 marzo: stand aperti dalle 18.