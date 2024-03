Controlli a Napoli per ‘blindare’ la movida tra arresti, denunce e sequestri di armi e droga. Ma purtroppo si sono verificate anche due aggressioni. I carabinieri della compagnia Centro, durante la notte hanno denunciato un 27enne napoletano trovato in possesso di un’arma abbastanza insolita per l’orario e il luogo. Nelle tasche dell’uomo una piccola cesoia che e’ stata sequestrata. Un ragazzo di 17 anni aveva in tasca un coltello. Lui si giustifica e parla di difesa personale. Sono invece 9 i ragazzini segnalati alla Prefettura perche’ trovati in possesso di modiche quantita’ di sostanze stupefacenti tra cocaina, hashish e marijuana. Controlli anche nei locali con la titolare di una nota pizzeria a via Concordia che e’ stata denunciata. I carabinieri della stazione Borgoloreto sono intervenuti a vico secondo santa Maria Avvocata allertati dal 112. Poco prima un 39enne incensurato pakistano sarebbe stato aggredito da sconosciuti.

L’uomo presentava ferite da arma da punta e taglio alla gamba destra ed e’ stato soccorso da personale del 118 che lo hanno trasferito nel pronto soccorso del Pellegrini. Il referto parla di ‘ferita lacero contusa alla coscia destra’. Il motivo dell’aggressione sarebbe legata alla rapine del cellulare. E ancora i carabinieri della compagnia Napoli Stella sono intervenuti a via Alessandro Poerio per una richiesta di aiuto. Poco prima un 34enne della Tanzania mentre passeggiava a piazza Mancini sarebbe stato avvicinato da 3 persone probabilmente extracomunitarie che dopo una colluttazione lo accoltellavano alla schiena sottraendogli un iphone. Sul posto anche personale del 118 che trasferiva in codice rosso la vittima al Cardarelli. Il 34enne e’ ancora ricoverato in prognosi riservata per le varie ferite riportate.