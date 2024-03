Piccoli mucchi di terra nel cortile di una scuola dell’infanzia nei pressi di Roma hanno suscitato sospetti tra i maestri e la Dirigente: avvicinandosi e osservando da vicino, è emerso che si trattava di numerose api che avevano nidificato sotto terra. Questa situazione sorprendente e complessa ha creato momenti di apprensione, specialmente per i bambini che frequentano quotidianamente l’area verde dove sono presenti i giochi. “Una concentrazione così alta di api non si era mai vista”, commenta l’esperto Andrea Lunerti, intervenuto sul posto per un accurato sopralluogo. “Si tratta di ‘Colletes Cunicularius’, ovvero di api solitarie che si insediano sotto il suolo in terreni particolarmente sabbiosi”.

I lavori di manutenzione effettuati all’interno del giardino dell’asilo fuori Roma e la dispersione di sabbia in alcune aree hanno creato un ambiente favorevole per la riproduzione degli insetti e la loro sopravvivenza durante la stagione invernale. “La struttura non è del tutto sicura”, specifica l’etologo, “e molto presto la Dirigente si rivolgerà alle istituzioni per una messa in sicurezza dell’intero spazio”.

Questa invasione ricorda il recente episodio di migliaia di api rinvenute nell’intercapedine di una villa ad Ardea. “Gli insetti scoperti ieri pomeriggio nel cortile della scuola pungono raramente”, avverte l’esperto, “ma è necessario fare attenzione nel caso in cui quei piccoli ammassi di terra vengano calpestati accidentalmente o presi in mano dai bambini. Le punture di api possono iniettare una dose minima di veleno che potrebbe causare intossicazioni”.

Questi episodi di invasione di api potrebbero preannunciare una stagione favorevole per gli insetti a causa di un inverno caratterizzato da temperature anomale.

L’esperto consiglia di non utilizzare sostanze velenose, soprattutto in luoghi frequentati da bambini. Nel caso delle scuole, è consigliabile ostruire i nidi, rastrellare le gallerie e dissuadere gli insetti, in modo che possano allontanarsi gradualmente alla ricerca di altri luoghi di nidificazione. Anche se la situazione è anomala, è probabile che questi insetti emergano in anticipo rispetto ai tempi previsti.