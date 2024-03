La morte di un ragazzo di Sarno, Michele Annunziata di 14 anni, ha scosso la comunità locale e ha innescato una serie di indagini da parte delle autorità competenti. La Procura di Nocera Inferiore, che coordina le indagini, ha emesso avvisi di garanzia per 14 medici e operatori sanitari coinvolti nell’assistenza al giovane durante la sua permanenza negli ospedali della provincia di Salerno. L’inchiesta è avviata in seguito alla denuncia presentata dai familiari del ragazzo, assistiti dagli avvocati Mario Balzano e Sofia Pisani. Il pubblico ministero Federica Maria Teresa Miraglia è responsabile della supervisione dell’indagine.

Il giovane, che lamentava sintomi di nausea e forte mal di testa, è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale di Sarno sabato sera. Successivamente è stato trasferito all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, dove è stato ricoverato in Neurochirurgia domenica pomeriggio. Purtroppo, durante la notte, le sue condizioni sono peggiorate improvvisamente fino al decesso.

Oltre all’inchiesta giudiziaria, la direzione sanitaria dell’ospedale di Nocera Inferiore ha avviato un’indagine interna per comprendere meglio le circostanze legate alla morte del ragazzo. L’autopsia sarà fondamentale per chiarire le cause del decesso del 14enne e per individuare eventuali responsabilità nell’accaduto.