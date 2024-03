Una vicenda che ha tenuto con il fiato sospeso l’Italia intera ha finalmente trovato un lieto fine: le due ragazzine scomparse dalla provincia di Ravenna, Michelle Carlucci, 12 anni, di Fusignano, e Sofia Rivera Alvares, 13 anni, di Cotignola, sono state ritrovate sane e salve a Napoli. Le due giovani erano sparite mercoledì scorso, lasciando famiglie e autorità preoccupate e mobilitate per la loro ricerca. Fortunatamente, l’intervento tempestivo dei carabinieri ha portato al ritrovamento delle ragazze in un bed and breakfast nei pressi della stazione centrale di Napoli, corso Arnaldo Lucci.

Secondo quanto riferito dai carabinieri, le ragazzine si trovavano in ottima salute. Dopo il ritrovamento, sono rese in consegna presso la stazione di San Pietro a Patierno, dove sono affidate ai loro genitori, che attendevano con ansia di riabbracciarle.

Le ricerche delle due amiche si erano concentrate a Napoli, dopo che era emerso che avevano probabilmente preso un treno diretto verso il capoluogo campano. I genitori avevano diffuso appelli sui social media e seguito ogni possibile traccia per ritrovare le ragazze, che si erano allontanate da casa senza dare alcuna spiegazione.

La situazione si era fatta ancor più preoccupante quando era emerso che Michelle aveva inviato un messaggio a un’amica online, esprimendo il desiderio di andare a trovarla a Napoli. Inoltre, le tracce dei loro cellulari sembravano confermare la loro presenza nella regione campana.

Il prefetto di Ravenna, Castrese De Rosa, ha espresso gratitudine per il lavoro svolto dalle forze dell’ordine, sottolineando l’importanza della sinergia tra le varie unità coinvolte nelle ricerche. Ha inoltre elogiato la straordinaria professionalità dimostrata dai carabinieri nel gestire la situazione e garantire il ritrovamento delle ragazze.