Le ultime rivelazioni meteorologiche indicano che l’Italia potrebbe trovarsi divisa in due a causa dell’ingresso di perturbazioni provenienti dagli Stati occidentali. Attualmente, sull’intera Penisola domina un’area di alta pressione africana che regalerà un fine settimana primaverile caratterizzato da sole, qualche pioggia e clima mite. Nonostante l’alta pressione prevalga, un flusso umido nei bassi strati, accompagnato da venti di Libeccio, porterà pioviggine tra Liguria e Toscana e qualche addensamento nuvoloso anche al Nord e in Sardegna. Anche all’inizio della nuova settimana si prevede un’atmosfera generalmente soleggiata, sebbene per la Festa del Papà sia possibile l’arrivo di locali e brevi rovesci.

Tuttavia, a partire dalla settimana dal 25 marzo al 1 aprile, la situazione potrebbe peggiorare ulteriormente. Le pressioni più alte della media sull’Europa meridionale potrebbero essere influenzate da modesti disturbi che penetrano attraverso il promontorio subtropicale, portando a condizioni meteorologiche più instabili. Secondo le previsioni di 3bmeteo, le temperature rimarranno al di sopra della media per il periodo.

Nella settimana successiva, dal 1 all’8 aprile, le anomalie negative di geopotenziale tra il medio Atlantico ed Europa occidentale potrebbero favorire l’ingresso di correnti umide atlantiche, aumentando la probabilità di precipitazioni sopra la media sugli Stati occidentali e in parte anche sulla Penisola italiana.

Per quanto riguarda i prossimi giorni, sabato 16 marzo, è previsto tempo variabile con piogge al mattino sul Triveneto e cielo coperto sulle regioni centrali e meridionali. Domenica 17 marzo, il cielo sarà irregolarmente nuvoloso su tutto il territorio, con nebbie in pianura al Nord. Lunedì 18 marzo, il cielo sarà nuvoloso al Nordovest e nebbioso al Nordest, mentre al Centro e al Sud saranno presenti nubi sparse con rare precipitazioni.