Nella notte, i Carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna hanno condotto un’ampia operazione volta a contrastare il traffico di armi nell’area nord di Napoli. Decine di militari sono impiegati per condurre controlli mirati in diverse località, nell’intento di individuare armi potenzialmente in uso alla criminalità organizzata. Tra gli arresti effettuati, spicca quello di un 33enne incensurato a Sant’Anastasia, trovato in possesso di un fucile semiautomatico calibro 12 con canne mozzate e matricola abrasa, custodito in una cantina accessibile tramite una chiave sospetta.

Nella zona 219 di Pomigliano d’Arco, con l’ausilio del nucleo cinofili, sono rinvenute una pistola semi-automatica calibro 7.65 completa di caricatore e munizionamento, insieme a una pistola a tamburo modificata, pronte all’uso e sequestrate insieme a 26 munizioni di vario calibro. A Somma Vesuviana, nel parco di edilizia popolare Fiordaliso, è scoperta e confiscata una pistola Beretta calibro 9×21 con matricola abrasa, caricata con 9 proiettili.