Un viaggio da sogno si è trasformato in un incubo per un gruppo di studenti francesi di 14 anni, diretto a Roma, a causa di una sospetta intossicazione alimentare. La gita, che prometteva di essere un’esperienza memorabile, si è interrotta bruscamente quando il pullman è costretto a fermarsi ad Arezzo, nel bel mezzo del viaggio. Le prime ore del mattino hanno portato con sé una serie di malori che hanno colpito circa una ventina di persone, tra cui uno dei docenti accompagnatori. Il gruppo è trasportato d’urgenza presso l’ospedale San Donato di Arezzo per ricevere le cure necessarie. Nel frattempo, altri 50 studenti sono accolti nell’auditorio dello stesso ospedale e idratati, cercando di alleviare i sintomi.

Le prime ricostruzioni indicano che l’intossicazione potrebbe essere stata causata da un pasto consumato in una mensa scolastica a Lione, città di provenienza del gruppo. Alcuni compagni non erano nemmeno partiti per la gita, essendo già alle prese con disturbi intestinali dopo un pasto simile. Le condizioni dei ricoverati al pronto soccorso stanno migliorando e si prevede che possano essere dimessi entro la giornata, a patto che non si verifichino complicazioni, per poter riprendere il viaggio verso Roma.

L’ospedale di Arezzo ha prontamente segnalato l’incidente alle autorità competenti in Francia per indagare sull’origine della presunta intossicazione alimentare. È fondamentale identificare la fonte del problema per prevenire che situazioni simili possano ripetersi in futuro e garantire la sicurezza di coloro che partecipano a viaggi scolastici o turistici.