Una tragedia ha colpito stamattina l’istituto superiore Guglielmo Marconi di Giugliano, dove una studentessa di soli 15 anni ha perso la vita durante le lezioni. I carabinieri della stazione di Giugliano sono intervenuti dopo che la giovane ha accusato un malore improvviso all’interno della scuola, situata in via Spazzilli. Nonostante i tentativi di rianimazione effettuati da un equipaggio del 118, purtroppo non è risultato possibile salvare la vita della ragazza. Si sospetta che la causa del decesso sia un malore improvviso, ma l’autorità giudiziaria ha disposto il trasferimento del corpo al reparto di Medicina Legale dell’ospedale San Giuliano per eseguire gli accertamenti necessari e stabilire le cause esatte della morte.

La perdita improvvisa di una giovane studentessa ha scosso profondamente la comunità scolastica e l’intera città di Giugliano, lasciando un dolore incolmabile tra familiari, amici e insegnanti. In momenti così difficili, è fondamentale che la comunità si unisca nel sostegno reciproco e nell’affrontare insieme il lutto. Le autorità stanno indagando per chiarire l’accaduto e fornire risposte alla famiglia della ragazza, che si trova ad affrontare una perdita così dolorosa e improvvisa.