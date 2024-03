L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha sollevato un allarme importante riguardo a una potenziale minaccia per la salute globale: la cosiddetta “Malattia X”. Questo agente patogeno sconosciuto potrebbe emergere in futuro e causare una grave epidemia o pandemia che potrebbe superare persino l’impatto devastante del COVID-19. Il concetto di Malattia X è stato introdotto per la prima volta nel febbraio 2018 nell’elenco aggiornato del Blueprint dell’OMS delle malattie per le quali investire in ricerca e sviluppo dovrebbe essere una priorità internazionale. Questo agente patogeno ipotetico rappresenta una minaccia molto reale per la salute umana, e il mondo deve prepararsi adeguatamente per rispondere a questa eventualità.

Nonostante la Malattia X in sé non esista, la sua concezione riflette una crescente preoccupazione per la possibilità di futuri focolai pandemici. Il virus SARS-CoV-2, che causa il COVID-19, è stato un esempio lampante di come una malattia emergente possa diffondersi rapidamente e causare una pandemia mortale.

La prossima minaccia pandemica potrebbe emergere come una nuova Malattia X o potrebbe derivare da agenti patogeni già noti che mutano e/o riemergono. È essenziale che ci prepariamo adeguatamente, sviluppando nuovi vaccini e trattamenti in grado di affrontare una vasta gamma di virus potenziali.

Gli scienziati stanno cercando di ottenere un vantaggio nella lotta contro la Malattia X studiando le circa 25 famiglie virali più probabili che potrebbero ospitare questo agente patogeno sconosciuto. Conoscere queste famiglie virali può aiutare a sviluppare difese mediche più efficaci, come vaccini e trattamenti, che possono essere rapidamente adattati per affrontare una nuova malattia virale.

La virologa Ilaria Capua, rinomata esperta nel campo delle malattie infettive, ha sottolineato che un’altra pandemia è inevitabile e che la Malattia X rappresenta una minaccia costante. Non possiamo permetterci di abbassare la guardia, poiché non è una questione di se, ma di quando si verificherà la prossima pandemia.

In conclusione, è cruciale continuare a investire in ricerca e preparazione per affrontare la minaccia della Malattia X e altre emergenze sanitarie future. Solo attraverso una risposta globale coordinata possiamo proteggere la salute e il benessere delle comunità in tutto il mondo.