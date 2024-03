Napoli piange la scomparsa di uno dei suoi figli più illustri: l’attore Gigio Morra si è spento all’età di 78 anni lasciando un vuoto nel mondo dello spettacolo. Nato il 26 agosto 1945, Morra ha lasciato un segno indelebile nel panorama teatrale e cinematografico italiano, con una carriera che ha attraversato decenni e generazioni di spettatori. Diplomatosi nel 1966 presso l’Accademia d’Arte Drammatica di Napoli, Morra ha fatto il suo esordio sul palcoscenico accanto a grandi maestri come Eduardo De Filippo, con cui ha lavorato dal 1970 al 1980. La sua presenza magnetica e la sua versatilità lo hanno reso un punto di riferimento per il teatro napoletano, collaborando successivamente con nomi illustri come Carlo Cecchi, Angelo Savelli, Maurizio Scaparro e Giuseppe Patroni Griffi.

Nel corso della sua carriera teatrale, Morra ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il prestigioso Premio Idi nel 1982, confermando il suo talento e la sua dedizione alla professione.

Ma il suo talento non si è limitato al teatro. Morra ha portato la sua arte anche sul grande schermo, con interpretazioni indimenticabili in una varietà di ruoli. Dai film d’autore come “Marcia trionfale” di Marco Bellocchio e “Sogni d’oro” di Nanni Moretti, fino a opere di grande impatto come “Gomorra” di Matteo Garrone e “Pinocchio” sempre di Garrone, Morra ha dimostrato la sua capacità di immergersi completamente nei personaggi che interpretava.

La sua presenza è stata altrettanto significativa in televisione, dove ha lasciato il segno in molte serie TV di successo. Dal ruolo di Peppino Canfora nella celebre soap “Un posto al sole” fino alle partecipazioni in serie come “Squadra antimafia 3 – Palermo oggi”, “Il commissario Montalbano” e “I bastardi di Pizzofalcone”, Morra ha dimostrato la sua versatilità e il suo talento in ogni ruolo che ha interpretato.

Oltre alla sua carriera artistica, Gigio Morra è stato anche un uomo amato e rispettato da colleghi e fan. La sua scomparsa lascia un vuoto nel cuore di coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e ammirarlo, ma il suo lascito artistico continuerà a vivere attraverso le sue indimenticabili interpretazioni.

I funerali di Gigio Morra si terranno martedì 12 marzo nella chiesa di Santa Caterina a Chiaia, a Napoli, dove amici, familiari e colleghi si riuniranno per dare l’ultimo saluto a questo grande talento del teatro e del cinema napoletano. La moglie Lucia Mandarini, anche lei attrice, ha annunciato la sua scomparsa con un commosso messaggio su Facebook, ricordandolo come un uomo dolce, gentile e un grande artista, destinato a vivere per sempre nei cuori di coloro che lo hanno amato e ammirato.